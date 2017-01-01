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сегодня, 14:21
В Иванове у 45-летнего водителя изъяли 17 пакетиков гашиша
По факту незаконного хранения наркотиков решается вопрос о возбуждении уголовного дела
У одного из домов на 1-й Межевой улице в областном центре был задержан 45-летний мужчина. При личном досмотре задержанного и его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли в общей сложности 17 пакетиков из полимерного материала с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это – наркотическое средство гашиш общей массой 22,6 грамма.В настоящее время по факту незаконного хранения наркотических средств решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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