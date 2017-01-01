Юристы «Роскапитала» будут консультировать дольщиков Ивановской ДСК





В минувшую пятницу зампред правительства Ивановской области Максим Громов ездил в Москву на встречу с юридическим блоком банка-санатора АКБ «Российский капитал». В ее рамках достигнута договорённость о том, что собрание участников строительства будут предварять семинары для дольщиков, на которых гражданам разъяснят юридическое содержание собрания участников строительства и решений, на нем принимаемых.

«Ожидается, что на этой неделе будет организована встреча инициативной группы дольщиков с ООО «РК Строй», на которой обсудят текущие вопросы о ходе строительных работ», - говорится в сообщении пресс-служба регионального правительства.

Напомним, на прошлой неделе «Стройиндустрия-Холдинг» опубликовала обновленные графики достройки незавершенных объектов. Принципиальная договоренность по вводу в эксплуатацию всех домов, включённых в программу достройки, в 2017 году, за исключением одного объекта, была достигнута по итогам встречи губернатора Павла Конькова и председателя правления АКБ «Российский капитал» Михаила Кузовлёва.

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