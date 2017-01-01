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сегодня, 13:53
Ивановец занял второе место на Первенстве России по боксу
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Со 2 по 9 апреля во Владикавказе проходило Первенстве России по боксу. В турнире принимала участие и сборная Ивановской области среди юношей 2000-2001 г.р. (6 спортсменов из Иванова, Вичуги, Родников и Кинешмы).
Член сборной команды России по боксу Христос Делибалтов (г. Иваново, 2001 г.р., весовая категория 46 кг), завоевал серебряную медаль в Первенстве среди старших юношей, уступив золото сопернику из Ростова - Николаю Мединскому.
ключевые слова: спорт бокс Первенство России
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