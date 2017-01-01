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Новости

сегодня, 13:46

Школьникам Вичугского района рассказали о «группах смерти»

В частности, - о «Синем ките»


На днях в Вичугском районе для учеников Старогольчихинской школы и их родителей был организован Единый день профилактики. Представители различных организаций и учреждений провели со школьниками профилактические беседы на разные актуальные темы.

О безопасном поведении детей в интернете, а также о «группах смерти» в социальных сетях предупредила детей и их родителей Ирина Гугалимская, пресс-секретарь администрации Вичугского района, член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Она рассказала о появившемся относительно недавно в сети так называемом движении «Синий кит», которое захватило многие соцсети.

«Зафиксировано от 300 самоубийств подростков, и это только примерное число, - говорится в сообщении пресс-службы Вичугского района. - Дети и подростки разных возрастов, в частности от 12 до 18 лет, оказываются под воздействием людей из данной группы. В ней работают люди, знающие, как надавить на психику. Эту группу люди или находят в интернете, или вербовщики сами ищут себе жертв. Сначала предлагается сыграть в игру, где задания начинаются с самых простых, в некоторых случаях добрых, таких как: дать прохожему шоколадку, говорить весь день добрые слова и так далее, - и постепенно с каждым днем ухудшаются. Детей просят нарисовать на руке кита лезвием и прислать фотографию. В последний день, если задание выполнено, игрок должен покончить с собой. Если хоть одно задание не будет выполнено или игрок откажется от его выполнения, вычисляется IP, номер телефона, адрес. Это довольно легко для таких людей. Высылается фотография с членами семьи, родственниками, друзьями и ребенка ставят перед фактом, что убьют всех, если он не продолжит игру».

Родители школьников настороженно отнеслись к этой информации и приняли во внимание все рекомендации.



ключевые слова: дети школьники интернет соцсети группы смерти "Синий кит"
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									николай ложкин								
							
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  • сегодня, 14:30
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							Я правильно понял, что школьникам о "Синем ките" рассказывают представители администрации района на Единых днях профилактики??								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Simple Comer								
							
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  • 46 минут назад
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										0
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							Ненормальные. Ей Богу ненормальные... С родителями и учителями надо проводить такие беседы, привлекая соответствующих специалистов, а не школьникам рекламировать эту дрянь...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									абамка								
							
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  • 14 минут назад
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										0
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							именно что рекламируют,интерес к подобной фигне подогревают,даже тех кто про эту дурь и не думал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 33 минуты назад
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							А просто закрыть группу, и наказать виновных - нет?
    
105 ч2 укрф								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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