В Богородском сгорел курятник





Пожар на территории домовладения на 3-й Клинцевской улице в селе Богородское Ивановского района произошел в ночь на 10 апреля. Когда на место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения, горели баня и курятник. Площадь пожара составила 27 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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