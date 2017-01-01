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В Богородском сгорел курятник
Пожар на территории домовладения на 3-й Клинцевской улице в селе Богородское Ивановского района произошел в ночь на 10 апреля. Когда на место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения, горели баня и курятник. Площадь пожара составила 27 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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