Житель Родников попался на краже женских сапог

Похищенную у соседки обувь мужчина намеревался продать





В полицию обратилась 33-летняя жительница Родников. Женщина сообщила, что у квартиры дома в микрорайоне 60 лет Октября у нее произошел конфликт с соседом по площадке, который у нее на глазах похитил имущество. Потерпевшая заметила, как сосед крадет женские сапоги, оставленные ею возле квартиры. На просьбы отдать похищенное мужчина не отреагировал и скрылся.

В настоящее время подозреваемый в краже задержан. Свою вину мужчина признал, заявив, что собирался продать похищенные сапоги. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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