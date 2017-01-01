На ивановского студента совершено разбойное нападение

Злоумышленник, угрожая газовым баллончиком, похитил у молодого человека 20 тысяч рублей





Криминальный инцидент произошел у одного из домов на улице Багаева областного центра. Неизвестный напал на 23-летнего студента ивановского вуза. Направив газовый баллончик в лицо потерпевшего, злоумышленник потребовал передать всю имеющуюся у него наличность. Испугавшись, молодой человек отдал нападавшему 20 тысяч рублей. С награбленным преступник скрылся в неизвестном направлении. А студент обратился за помощью в полицию.

Вскоре оперативники установили личность подозреваемого в разбойном нападении и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее судимый за аналогичное преступление ивановец. Возбуждено уголовное дело.

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