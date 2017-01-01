Водитель «семерки», столкнувшийся на встречке с «Ладой Вестой» на трассе Иваново-Родники, погиб на месте

С травмами головы и множественными переломами госпитализирована пассажирка – ФОТО





Смертельная автоавария произошла сегодня, 10 апреля, около 12.10 на 52-м километре трассы Иваново-Родники. 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Вестой». Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП:

- водитель «семерки» погиб на месте;

- пассажирка «ВАЗа», 1938 г.р., с травмами головы, множественными переломами госпитализирована в Вичугскую ЦРБ.

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Сейчас причины ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.Фото: пресс-служба регионального УГИБДД