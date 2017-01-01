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Водитель «семерки», столкнувшийся на встречке с «Ладой Вестой» на трассе Иваново-Родники, погиб на месте
С травмами головы и множественными переломами госпитализирована пассажирка – ФОТО
Смертельная автоавария произошла сегодня, 10 апреля, около 12.10 на 52-м километре трассы Иваново-Родники. 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Вестой». Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП:
- водитель «семерки» погиб на месте;
- пассажирка «ВАЗа», 1938 г.р., с травмами головы, множественными переломами госпитализирована в Вичугскую ЦРБ.Сейчас причины ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Фото: пресс-служба регионального УГИБДД
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Комментарии (12)
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- ВолодькаСивохинсегодня, 13:19Ну КУДА можно торопиться так на этом корыте?! да еще и по встречке!
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- AleXXXсегодня, 13:43А почему на месте ДТП с пострадавшими находиться не современный реанимационный автомобиль а допотопный автомобиль РАФ, как он туда вообще доехал.
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- Сергей Кучерявыйсегодня, 13:53бедный Volkswagen LT, его уже РАФиком обозвали.
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- GraveDiggerGсегодня, 14:50я действительно не знал, что у нас остались эти машины, давно их не видел как спец транспорт, интересно он все также не прихотлив в обслуживании как славился раньше
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- AleXXX46 минут назадСуть в установленном оборудовании для спасения жизней.
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- Bobrov37сегодня, 13:59Для сельской местности это даже роскошь!
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- AleXXX42 минуты назадА где в это время был специализированный автомобиль ?
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- газовщик42 минуты назадСказано же- ЭТО VW!!! Одному привиделось- и все повелись...
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- AleXXX39 минут назадЭто что за модельVW, и вообще суть не в модели а в том, что внутри ( специальное оборудование для спасения человеческих жизней.
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- vofchik28 минут назадФольц транспортер второй
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- AleXXX13 минут назадГод выпуска в студию
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- AleXXX3 минуты назадФольц 3
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сегодня, 12:57Водитель «семерки», столкнувшийся на встречке с «Ладой Вестой» на трассе Иваново-Родники, погиб на месте
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