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Новости

сегодня, 12:57

Водитель «семерки», столкнувшийся на встречке с «Ладой Вестой» на трассе Иваново-Родники, погиб на месте

С травмами головы и множественными переломами госпитализирована пассажирка – ФОТО


Смертельная автоавария произошла сегодня, 10 апреля, около 12.10 на 52-м километре трассы Иваново-Родники. 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Вестой». Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП:

- водитель «семерки» погиб на месте;

- пассажирка «ВАЗа», 1938 г.р., с травмами головы, множественными переломами госпитализирована в Вичугскую ЦРБ.

Сейчас причины ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД


ключевые слова: ДТП гибель
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Комментарии (12)

	


	

	

		
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  • 
								
									ВолодькаСивохин								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ну КУДА можно торопиться так на этом корыте?! да еще и по встречке!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AleXXX								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А почему на месте ДТП с пострадавшими находиться не современный реанимационный автомобиль а допотопный автомобиль РАФ, как он туда вообще доехал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Кучерявый								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							бедный Volkswagen LT, его уже РАФиком обозвали.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:50
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    • 
										-1
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							я действительно не знал, что у нас остались эти машины, давно их не видел как спец транспорт, интересно он все также не прихотлив в обслуживании как славился раньше  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AleXXX								
							
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  • 46 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Суть в установленном оборудовании для спасения жизней.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bobrov37								
							
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  • сегодня, 13:59
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										+1
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							Для сельской местности это даже роскошь!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AleXXX								
							
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  • 42 минуты назад
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    • 
										-1
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							А где в это время был специализированный автомобиль ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									газовщик								
							
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  • 42 минуты назад
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										+1
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							Сказано же- ЭТО VW!!!  Одному привиделось- и все повелись... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AleXXX								
							
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  • 39 минут назад
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										-1
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							Это что за модельVW, и вообще суть не в модели а в том, что  внутри ( специальное оборудование для спасения человеческих жизней.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • 28 минут назад
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    • 
										0
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							Фольц транспортер второй								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AleXXX								
							
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  • 13 минут назад
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							Год выпуска в студию								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AleXXX								
							
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  • 3 минуты назад
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							Фольц 3								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Водитель «семерки», столкнувшийся на встречке с «Ладой Вестой» на трассе Иваново-Родники, погиб на месте
				
сегодня, 12:57

				

				Водитель «семерки», столкнувшийся на встречке с «Ладой Вестой» на трассе Иваново-Родники, погиб на месте 
									
								

					
	 С травмами головы и множественными переломами госпитализирована пассажирка – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Ивановец, получивший 90% ожогов тела, скончался по дороге в больницу
				
сегодня, 11:28

				

				Ивановец, получивший 90% ожогов тела, скончался по дороге в больницу 
								

					Причина пожара устанавливается				

				

	    			
    
	    				
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