Новости
Ивановские тхэквондисты привезли со всероссийских соревнований 4 золота, 3 серебра и 3 бронзы
8-9 апреля на главной арене Дворца спорта «Олимпийский» в Рязани прошли Всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля». В состязаниях приняли участие более 1500 тхэквондистов из полусотни регионов страны.
От Ивановской области выступили 48 спортсменов, среди которых было 5 членов национальной сборной страны.
Итоги ивановских тхэквондистов:
1 место:
Смирнов Александр (9-11 лет, до 36 кг.)
Левичев Алексей (12-14 лет, до 30 кг)
Черкасов Ярослав (12-14 лет, до 49 кг)
Казанская Маргарита (15-17 лет, до 49 кг)
2 место:
Старикова Дарья (12-14 лет, свыше 59 кг)
Боев Евгений (15-17 лет, до 51 кг)
Носова Анастасия (15-17 лет, до 59 кг)
3 место:
Стронская Александра (9-11 лет, до 33 кг.)
Данилов Илья (12-14 лет, до 53 кг)
Баринов Максим (12-14 лет, до 53 кг)
Все спортсмены тренируются в спортшколе олимпийского резерва №7 под руководством Маньшина Дмитрия, Анисенко Артема, Кан Артура, Барышникова Артема, Казарян Арзумана.
26-30 апреля ивановцы примут участие в Международном турнире «Кубок Президента», который пройдет в Греции.
- оцените новость:
-
(1)
- 260
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(0)
- 2361
-
(1)
- 2318
-
(0)
- 1515