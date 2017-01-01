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Новости

сегодня, 12:45

Ивановские тхэквондисты привезли со всероссийских соревнований 4 золота, 3 серебра и 3 бронзы

ФОТО


8-9 апреля на главной арене Дворца спорта «Олимпийский» в Рязани прошли Всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Рязанского кремля». В состязаниях приняли участие более 1500 тхэквондистов из полусотни регионов страны.

От Ивановской области выступили 48 спортсменов, среди которых было 5 членов национальной сборной страны.

Итоги ивановских тхэквондистов:

1 место:

Смирнов Александр (9-11 лет, до 36 кг.)

Левичев Алексей (12-14 лет, до 30 кг)

Черкасов Ярослав (12-14 лет, до 49 кг)

Казанская Маргарита (15-17 лет, до 49 кг)

2 место:

Старикова Дарья (12-14 лет, свыше 59 кг)

Боев Евгений (15-17 лет, до 51 кг)

Носова Анастасия (15-17 лет, до 59 кг)

3 место:

Стронская Александра (9-11 лет, до 33 кг.)

Данилов Илья (12-14 лет, до 53 кг)

Баринов Максим (12-14 лет, до 53 кг)

Все спортсмены тренируются в спортшколе олимпийского резерва №7 под руководством Маньшина Дмитрия, Анисенко Артема, Кан Артура, Барышникова Артема, Казарян Арзумана.

26-30 апреля ивановцы примут участие в Международном турнире «Кубок Президента», который пройдет в Греции.



ключевые слова: спорт единоборства тхэквондо турнир
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