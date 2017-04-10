В Иванове 13-летняя девочка ушла из дома и пропала

ФОТО, ПРИМЕТЫ





Полиция разыскивает 13-летнюю Ордину Аллу Юрьевну, проживающую в областном центре на улице 10 Августа. 9 апреля около 14.00 девочка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. На розыск несовершеннолетней ориентированы все наружные службы полиции.

ПРИМЕТЫ: на вид 13 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые прямые, ниже плеч, с челкой, глаза серо-голубые. На левом плече след от ожога размером около 5 см, ямка-шрам на лбу, размером около 1-2 см.

БЫЛА ОДЕТА: куртка темно-салатового цвета с капюшоном, камуфляжные обтягивающие штаны зелено-коричневого цвета, черно-белые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (4932) 35-47-40, 30-41-67, 32-72-41 или 02

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