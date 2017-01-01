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Новости

2 минуты назад

В минувшие выходные в регионе за пьяное вождение задержаны 45 человек


По данным УГИБДД по Ивановской области, в минувшие выходные в состоянии алкогольного опьянения задержаны 45 водителей. В 5 случаях нетрезвые автомобилисты стали участниками аварий. В этих ДТП 11 человек получили травмы различной степени тяжести и 2 человека погибли.

Всего же с начала 2017 года за вождение в состоянии алкогольного опьянения в Ивановской области к ответственности были привлечены 442 водителя. Наказанию за повторное правонарушение по статье 264.1 УК РФ подверглись 68 жителей региона.



ключевые слова: водители алкоголь ГИБДД
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