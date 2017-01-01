В Шуе стартуют новые «Прогулки по городу»





18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, в шуйском Литературном сквере состоится открытие сезона пеших экскурсий в рамках культурного проекта «Прогулки по городу». Начало мероприятия - в 12.00.

Шуяне и гости города смогут принять участие в нескольких экскурсиях и музейных занятиях, а также познакомиться с программой «Прогулок по городу», запланированной в весенне-летний период.

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