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11 минут назад
В Иванове автомобилистка сбила пьяного велосипедиста
Пострадавший с переломом бедра доставлен в 7-ю горбольницу
ДТП случилось в воскресенье, 9 апреля, около половины 9 вечера на улице Калинина областного центра. 31-летняя автомобилистка на иномарке «Киа» сбила 48-летнего мужчину, когда тот по диагонали пересекал проезжую часть на велосипеде.
Пострадавший с переломом бедра доставлен в 7-ю горбольницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, велосипедист имел признаки опьянения.
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- vofchik3 минуты назадЛизупедисты, выехали на дорогу, по факту, если есть ВУ, лишить на 2 года , штраф 30 т.р., восстановить бибику девушки.