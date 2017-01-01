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Новости

11 минут назад

В Иванове автомобилистка сбила пьяного велосипедиста

Пострадавший с переломом бедра доставлен в 7-ю горбольницу


ДТП случилось в воскресенье, 9 апреля, около половины 9 вечера на улице Калинина областного центра. 31-летняя автомобилистка на иномарке «Киа» сбила 48-летнего мужчину, когда тот по диагонали пересекал проезжую часть на велосипеде.

Пострадавший с переломом бедра доставлен в 7-ю горбольницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, велосипедист имел признаки опьянения.



ключевые слова: ДТП автомобиль велосипед наезд
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									vofchik								
							
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  • 3 минуты назад
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							Лизупедисты, выехали на дорогу, по факту, если есть ВУ, лишить на 2 года , штраф 30 т.р., восстановить бибику девушки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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