В Иванове автомобилистка сбила пьяного велосипедиста

Пострадавший с переломом бедра доставлен в 7-ю горбольницу





ДТП случилось в воскресенье, 9 апреля, около половины 9 вечера на улице Калинина областного центра. 31-летняя автомобилистка на иномарке «Киа» сбила 48-летнего мужчину, когда тот по диагонали пересекал проезжую часть на велосипеде.

Пострадавший с переломом бедра доставлен в 7-ю горбольницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, велосипедист имел признаки опьянения.

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