Руководитель детсада из Ивановской области стала победителем конкурса «Педагогический дебют - 2017»

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С 3 по 8 апреля в Москве проходил финал Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2017». В этом году в конкурсе приняли участие более 700 конкурсантов, представляющих 67 субъектов Российской Федерации, но до очного этапа был допущен только 171 педагог.

Конкурсные испытания проходили по 6 номинациям. В номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций» за победу боролись 19 руководителей детских садов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тюменской, Липецкой, Ульяновской, Ростовской, Иркутской, Омской, Ивановской областей, Алтайского края и республики Татарстан. Наш регион в этой номинации представляла Вера Селиверстова, заместитель заведующего шуйским детским садом №23.

Конкурсантам предстояло продемонстрировать знание нормативных документов, презентовать собственные идеи и разработки, выступить с докладом по актуальному вопросу современного дошкольного образования, принять участие в круглом столе с представителями законодательной власти.

Торжественная церемония награждения состоялась 7 апреля в Государственной Думе. Приветственные адреса для поздравления участников конкурса направили Министр образования и науки РФ Ольга Васильева и Председатель Совета Федераций Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Вера Селиверстова отлично справилась со всеми испытаниями и стала победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2017».

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Фото: пресс-служба администрации г. Шуя