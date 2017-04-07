Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

19 минут назад

Руководитель детсада из Ивановской области стала победителем конкурса «Педагогический дебют - 2017»

ФОТО


С 3 по 8 апреля в Москве проходил финал Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2017». В этом году в конкурсе приняли участие более 700 конкурсантов, представляющих 67 субъектов Российской Федерации, но до очного этапа был допущен только 171 педагог.

Конкурсные испытания проходили по 6 номинациям. В номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций» за победу боролись 19 руководителей детских садов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тюменской, Липецкой, Ульяновской, Ростовской, Иркутской, Омской, Ивановской областей, Алтайского края и республики Татарстан. Наш регион в этой номинации представляла Вера Селиверстова, заместитель заведующего шуйским детским садом №23.

Конкурсантам предстояло продемонстрировать знание нормативных документов, презентовать собственные идеи и разработки, выступить с докладом по актуальному вопросу современного дошкольного образования, принять участие в круглом столе с представителями законодательной власти.

Торжественная церемония награждения состоялась 7 апреля в Государственной Думе. Приветственные адреса для поздравления участников конкурса направили Министр образования и науки РФ Ольга Васильева и Председатель Совета Федераций Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Вера Селиверстова отлично справилась со всеми испытаниями и стала победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2017».

Фото: пресс-служба администрации г. Шуя

ключевые слова: педагогика конкурс "Педагогический дебют"
  • оцените новость:
  • (0)
  • 134
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации