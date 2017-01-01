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Новости

26 минут назад

Несколько ивановских улиц временно останутся без газоснабжения


14 апреля в областном центре будут проводиться работы на газопроводе низкого давления. В связи с этим без газоснабжения временно останутся жилые дома:

- на ул. Черниковых, 24,26,28/104,30/133,34;

- на ул. Коммунальной, 34,35,36,37;

- в Стрелковом переулке, 2/141,3,4,5,6.

Время отключения – с 09.00 до 17.00.

ключевые слова: газ газоснабжение газопровод
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