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26 минут назад
Несколько ивановских улиц временно останутся без газоснабжения
14 апреля в областном центре будут проводиться работы на газопроводе низкого давления. В связи с этим без газоснабжения временно останутся жилые дома:
- на ул. Черниковых, 24,26,28/104,30/133,34;
- на ул. Коммунальной, 34,35,36,37;
- в Стрелковом переулке, 2/141,3,4,5,6.Время отключения – с 09.00 до 17.00.
ключевые слова: газ газоснабжение газопровод
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