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Новости

33 минуты назад

Ямочный ремонт в Иванове: работа в выходные и планы на понедельник


С 7 по 9 апреля работы по ямочному ремонту велись на улицах Третьего Интернационала, Советской, 3-я Ушакова, Кудряшова, Кавалерийской (у дома №42) и на проспекте Текстильщиков. Было использовано применено 35,3 тонн литой асфальтобетонной смеси.

В ночь с 9 на 10 апреля ямочный ремонт проезжей части проводился на улицах Пушкина, Арсения, Новая, 1-я и 4-я Сосневские, в районе Родниковского моста на Загородном шоссе (23,81 тонн литой асфальтобетонной смеси).

По сообщению ивановской мэрии, план работ на 10 апреля - улицы Спартака, Сарментовой, Афанасьева, Хвойная, дорога к кладбищу от села Богородское и переулок 8-й Завакзальный.



ключевые слова: дороги улицы ямочный ремонт
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