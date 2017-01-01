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33 минуты назад
Ямочный ремонт в Иванове: работа в выходные и планы на понедельник
С 7 по 9 апреля работы по ямочному ремонту велись на улицах Третьего Интернационала, Советской, 3-я Ушакова, Кудряшова, Кавалерийской (у дома №42) и на проспекте Текстильщиков. Было использовано применено 35,3 тонн литой асфальтобетонной смеси.
В ночь с 9 на 10 апреля ямочный ремонт проезжей части проводился на улицах Пушкина, Арсения, Новая, 1-я и 4-я Сосневские, в районе Родниковского моста на Загородном шоссе (23,81 тонн литой асфальтобетонной смеси).
По сообщению ивановской мэрии, план работ на 10 апреля - улицы Спартака, Сарментовой, Афанасьева, Хвойная, дорога к кладбищу от села Богородское и переулок 8-й Завакзальный.
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