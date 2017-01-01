Ивановец, получивший 90% ожогов тела, скончался по дороге в больницу

Причина пожара устанавливается







Пожар в кирпичном частном доме на 5-й Кубанской улице областного центра произошел вечером 9 апреля. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, из кухни дома шел дым. Огонь был локализован на площади 2 квадратных метра.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, в результате пожара получил травмы, несовместимые с жизнью, мужчина 1947 года рождения. Пожарные вытащили его на улицу и передали медикам «скорой». По дороге в больницу пострадавший скончался. У него были ожоги 3 степени 90 процентов тела.

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Причина пожара на данный момент устанавливается.