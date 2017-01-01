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Новости

46 минут назад

Общеобластной субботник состоится в регионе в два этапа


С таким предложением выступил губернатор Павел Коньков на оперативном совещании 10 апреля. Парки, скверы и места массового отдыха приведут в порядок 22 апреля, а уборка улиц и площадей городов и сёл состоится 29 апреля, в канун майских праздников.

По мнению главы региона, в Год экологии необходимо обстоятельно подойти к вопросу благоустройства скверов, парков и городской среды. «Важно подойти к этой работе неформально, распределить участников и составить действительно реальный план уборки. Я знаю, что большинство муниципалитетов объявили месячник по благоустройству. Руководителям и сотрудникам органов власти предлагаю подать личный пример и выйти на субботники массово. Приглашаю всех, коллеги», – сказал Павел Коньков.

Он также призвал жителей области, работников предприятий, членов общественных и волонтерских организаций, учащихся образовательных учреждений привести в порядок улицы, дворы, скверы и парки населенных пунктов.



ключевые слова: субботник
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