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Новости

50 минут назад

Более 300 жителей Ивановской области писали «Тотальный диктант»


В минувшую субботу, 8 апреля, в Ивановской области в пятый раз состоялась ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Всего в регионе в акции приняли участие 322 человека. По сравнению с прошлым годом число желающих проверить свою грамотность выросло в полтора раза.

Участники акции писали текст из трилогии «Город на реке» российского писателя, сценариста, историка, автора детективных и исторических романов Леонида Юзефовича. Каждый из трех текстов посвящен значимым для автора городам и протекающим через них рекам. Жители Ивановской области писали диктант по третьей части трилогии «Улан-Удэ. Селенга».

Результаты диктанта можно будет узнать после 12 апреля на сайте totaldict.ru, а также в отделе «Молодежный центр» Ивановской областной библиотеки для детей и юношества или по телефону 32-97-32. Все желающие смогут получить сертификат об участии в акции. Награждение отличников состоится 21 апреля в 18.30 в отделе «Молодежный центр» Ивановской областной библиотеки для детей и юношества.



ключевые слова: образование грамотность диктант акция
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