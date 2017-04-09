Разыскиваемая в Иванове 17-летняя девушка найдена

Разыскивается полицейскими несовершеннолетняя Демина Ксения 1999 года рождения, которая не вернулась домой 7 апреля, вышла на связь с родителями. С девушкой всё в порядке. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Ленинскому району г. Иваново проводят с ней профилактическую беседу.

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