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сегодня, 10:30

Разыскиваемая в Иванове 17-летняя девушка найдена

Разыскивается полицейскими несовершеннолетняя Демина Ксения 1999 года рождения, которая не вернулась домой 7 апреля, вышла на связь с родителями. С девушкой всё в порядке. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Ленинскому району г. Иваново проводят с ней профилактическую беседу.



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