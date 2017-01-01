В Иванове пройдет межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Ситцевая весна-2017»





С 12 апреля по 14 апреля в областном центре пройдет VIII Межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Ситцевая весна-2017», посвященный 50-летию Золотого кольца России.

В соревнованиях примут участие около 300 гимнасток из 12 городов России: Москвы, Санкт- Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Владимира и др. Ивановскую область представят гимнастки спортшколы олимпийского резерва №2 - победители и призёры областных и всероссийских соревнований в личном первенстве и в групповых упражнениях, члены сборной команды ОГФСО «Юность России», а также гимнастки сборной команды Ивановской области.

Официальная церемония открытия соревнований состоится 13 апреля в 14.00 в ивановском спорткомплексе «Форвард Плюс». Парад закрытия и награждение пройдёт 14 апреля в 18.30.

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