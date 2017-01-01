У ивановского автовокзала машина врезалась в ограждение и перевернулась

Пострадал водитель – ФОТО





ДТП случилось в субботу, 8 апреля, около половины 11 вечера на улице Лежневской. 35-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,94 мг/л), потерял управление автомобилем «ВАЗ-2114», врезался в металлическое ограждение проезжей части, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП водитель получил сотрясение мозга. В отношении него составлены административные материалы, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

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