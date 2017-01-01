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Новости

сегодня, 09:55

У ивановского автовокзала машина врезалась в ограждение и перевернулась

Пострадал водитель – ФОТО


ДТП случилось в субботу, 8 апреля, около половины 11 вечера на улице Лежневской. 35-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,94 мг/л), потерял управление автомобилем «ВАЗ-2114», врезался в металлическое ограждение проезжей части, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП водитель получил сотрясение мозга. В отношении него составлены административные материалы, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • сегодня, 10:01
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							Очередной гандон-алкаш. Таких надо на чистку дорог отправлять 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ВолодькаСивохин								
							
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  • сегодня, 10:52
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										+1
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							каждый день рискуем жизнью с такими дебилоидами на дорогах								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 10:55
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										0
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							Мозга там не было. Тряслась только черепная коробка.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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