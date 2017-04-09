В Иванове пропала 17-летняя девушка

ФОТО, ПРИМЕТЫ





Полиция разыскивает 17-летнюю Демину Ксению Алексеевну. Последний раз девушку видели 7 апреля около 18.30 на фудкорте в ТЦ «Евроленд» с двумя молодыми людьми.

ПРИМЕТЫ: на вид 17-18 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые, на руке шрам, на внутренней стороне от кисти до локтя надпись на английском языке, на левой руке изображение оленя, на внутренней стороне следы порезов.

БЫЛА ОДЕТА: куртка черная кожаная по пояс, светло-голубые джинсы, белые кроссовки, бежевая бейсболка. При себе было маленькая черная сумка.

Всех, кто обладает какой–либо информацией о местонахождении пропавшей, полиция просит позвонить по телефонам 8(4923) 35-47-40, 30-41-67, 32-72-41.

поделиться ссылкой:

