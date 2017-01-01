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«Текстильщик» - «Коломна»: дебют Вадима Евсеева стал удачным
Сегодня, 9 апреля, ивановский клуб «Текстильщик» провел свой первый официальный матч в этом году. Игра стала дебютной Вадима Евсеева на посту главного тренера «Текстильщика» в Первенстве России по футболу. Красно-черные принимали на своем поле ФК «Коломна».
Итоговый счет – 2:0 в пользу «Текстильщика». Голы забили Александр Чибиров и Сергей Орлов.
Сейчас ивановский клуб занимает 4 место в турнирной таблице.
ключевые слова: спорт футбол "Текстильщик"
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- Аристарх Доминикович13 минут назадКоломна в жопе, а с нею и вся масковская область. Текстильщик ура.
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