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сегодня, 19:41

«Текстильщик» - «Коломна»: дебют Вадима Евсеева стал удачным


Сегодня, 9 апреля, ивановский клуб «Текстильщик» провел свой первый официальный матч в этом году. Игра стала дебютной Вадима Евсеева на посту главного тренера «Текстильщика» в Первенстве России по футболу. Красно-черные принимали на своем поле ФК «Коломна».

Итоговый счет – 2:0 в пользу «Текстильщика». Голы забили Александр Чибиров и Сергей Орлов.

Сейчас ивановский клуб занимает 4 место в турнирной таблице.



ключевые слова: спорт футбол "Текстильщик"
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