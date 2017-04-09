Юные ивановские спортсмены завоевали медали на всероссийском турнире по каратэ

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В Казани состоялся всероссийский турнир по каратэ для спортсменов от 12 лет и старше «Кубок АК БАРС». В его рамках прошли соревнования «Юный Барс», где смогли принять участие спортсмены от 8 до 11 лет.

В этом году турнир получился действительно огромным. На 5 татами показывали свое мастерство1500 участников из более чем 30 регионов страны.

Сборная Ивановской области, принимавшая участие в этих соревнованиях, показала более чем достойный результат.

В «Кубке АК БАРС» золото завоевал Толкачев Даниил (12-13 лет свыше 51кг), серебро у Ступаченко Артема (12-13 лет до 40кг), бронзу взял Пуничев Андрей (12-13 лет до 45кг).

В турнире «Юный Барс» золото заработал Рогозин Егор (10-11 лет до 30кг), а бронза в этой же категории досталась Лебедеву Богдану.

«Ребята выступили очень хорошо. Многие в условиях высокой конкуренции смогли завоевать медали. Например, у Ступаченко Артема было 50 человек в категории, у Егора с Богданом - 49 участников. Поездка эта нам нужна была еще и как подготовительный старт к первенству России в возрастах 10-13 лет, которое состоится в конце апреля в городе Сочи», - рассказал главный тренер сборной Ивановской области Евгений Болдин.

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Все спортсмены тренируются в ивановской спортшколе №9 у Евгения Болдина и Амирана Рухая.