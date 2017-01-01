Число жертв смертельного ДТП в Тейковском районе увеличилось

В больнице скончался один из пассажиров «ВАЗа»





Как мы уже сообщали, сегодня днем на автодороге Сокатово-Елховка-Поддыбье в Тейковском районе вазовская «девятка» выехала на встречку и столкнулся с иномаркой «Фольксваген Пассат». В результате ДТП водитель «ВАЗа» скончался на месте. Шестерых (водителя «Фольксвагена» и трех его пассажиров, а также двух пассажиров отечественного авто) с различными госпитализировали в Тейковскую ЦРБ.

И как только что стало известно, в больнице скончался один из пассажиров «девятки».

По предварительным данным УГИБДД по Ивановской области, водитель «ВАЗа» в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

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