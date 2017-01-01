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Новости

сегодня, 17:51

Число жертв смертельного ДТП в Тейковском районе увеличилось

В больнице скончался один из пассажиров «ВАЗа»


Как мы уже сообщали, сегодня днем на автодороге Сокатово-Елховка-Поддыбье в Тейковском районе вазовская «девятка» выехала на встречку и столкнулся с иномаркой «Фольксваген Пассат». В результате ДТП водитель «ВАЗа» скончался на месте. Шестерых (водителя «Фольксвагена» и трех его пассажиров, а также двух пассажиров отечественного авто) с различными госпитализировали в Тейковскую ЦРБ.

И как только что стало известно, в больнице скончался один из пассажиров «девятки».

По предварительным данным УГИБДД по Ивановской области, водитель «ВАЗа» в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.



ключевые слова: ДТП гибель
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • сегодня, 18:25
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    • 
										+1
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							если он был бухой, то запретить и крещеный, хоронить как самоубийцу, за оградой кладбища и не отпевать в церкви, сам подох, да еще и людей в пассате покалечил. Пассажиры девятки то-же хороши видели, что бухой его не остановили да еще и сели в машину. Пьяный за рулем - это убийца								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									абамка								
							
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  • сегодня, 19:15
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										+1
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							пьянь за рулём похоже только это остановит!главное гаишников нет нигде,никто не ловит!всё вид делаем будто у нас на дорогах идеальный порядок.
    
вспоминается Европа,как же так безопасно на дороге,да и у народа не возникает желания вести себя как быдло неотёсанное,едешь и понимаешь что на родине так никогда не будет,не на моём веку уш точно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • 37 минут назад
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										0
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							В каком месте Европы есть вот такая убитая дорога? За такие дороги, как в Ивановской области надо снимать всю вертикаль. Мы все платим немалые налоги. Деньги где? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ник2шум								
							
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  • сегодня, 20:03
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										0
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							А какое жуткое дорожное полотно: как после бомбежки								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ZUMER								
							
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  • 43 минуты назад
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										0
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							Пора Гаишникам ввести тотальный террор-проверять всех и каждого!!! А пьяных за рулем расстреливать без суда и следствия!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									сережа1								
							
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  • 25 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Пьяное дерьмо								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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