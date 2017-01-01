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Жуткое ДТП на трассе в Ивановской области: один погиб, шестеро пострадали
ФОТО
Дорожная авария со смертельным исходом произошла сегодня, 9 апреля, около двух часов дня. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, на автодороге Сокатово-Елховка-Поддыбье в Тейковском районе водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой «Фольксваген Пассат».
В результате ДТП:
- водитель «ВАЗа» погиб на месте;
- пассажиры «ВАЗа», двое мужчин, госпитализированы в ЦРБ г.Тейково;
- водитель «Фольксвагена» и 3 пассажира (2 женщины и мужчина) госпитализированы в Тейковскую ЦРБ
Фото: пресс-служба регионального УГИБДД
ключевые слова: ДТП гибель пострадавшие
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- 99d50 минут назадНеделю назад там проезжала...дорога жесть. Её просто нет. Яма на яме. Кто ответит за аварию?
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- сережа126 минут назадПьяный пiд@рас на жигуляж...жаль что не только сам сдох
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