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Новости

сегодня, 17:13

Жуткое ДТП на трассе в Ивановской области: один погиб, шестеро пострадали

ФОТО


Дорожная авария со смертельным исходом произошла сегодня, 9 апреля, около двух часов дня. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, на автодороге Сокатово-Елховка-Поддыбье в Тейковском районе водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой «Фольксваген Пассат».

В результате ДТП:

- водитель «ВАЗа» погиб на месте;

- пассажиры «ВАЗа», двое мужчин, госпитализированы в ЦРБ г.Тейково;

- водитель «Фольксвагена» и 3 пассажира (2 женщины и мужчина) госпитализированы в Тейковскую ЦРБ

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП гибель пострадавшие
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 50 минут назад
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							Неделю назад там проезжала...дорога жесть. Её просто нет. Яма на яме. Кто ответит за аварию? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									сережа1								
							
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  • 26 минут назад
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							Пьяный пiд@рас на жигуляж...жаль что не только сам сдох								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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