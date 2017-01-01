Жуткое ДТП на трассе в Ивановской области: один погиб, шестеро пострадали

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Дорожная авария со смертельным исходом произошла сегодня, 9 апреля, около двух часов дня. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, на автодороге Сокатово-Елховка-Поддыбье в Тейковском районе водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой «Фольксваген Пассат».

В результате ДТП:

- водитель «ВАЗа» погиб на месте;

- пассажиры «ВАЗа», двое мужчин, госпитализированы в ЦРБ г.Тейково;

- водитель «Фольксвагена» и 3 пассажира (2 женщины и мужчина) госпитализированы в Тейковскую ЦРБ

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

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