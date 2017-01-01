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Новости

сегодня, 15:42

В Иванове монахи выступят с рок-концертом

В программе исполнение хитов Rammstein, Nirvana, Metallica, The Doors, AC/DC и т.д.


28 мая Иваново посетит Хор монахов Resonance Group. В городском Центре культуры и отдыха он выступит с… рок-концертом. В программе – популярные композиции таких всемирно известных рок-групп, как Rammstein, Nirvana, Metallica, The Doors, AC/DC, The Rolling Stones, Deep Purple, Pink Floyd, Scorpions, Queen, Led Zeppelin

«Принято считать, что рок – это музыка протеста. Проект предлагает слушателю протест к самой концепции звучания. Вышло так, что монахам не только удалось сохранить дух песни, но и облагородить композицию, открыть смысл, который лежит на поверхности и оттого так примелькался, что стал незаметным для замыленных глаз, - говорят организаторы концерта. - Задача Resonance Group – не дать рок-музыке стать скучной историей. Когда соль теряет силу, она становится ядом».



ключевые слова: монахи хор концерт рок
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Смирнов Юрий								
							
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  • сегодня, 16:06
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							Хор монахов...Руководитель хора  известный шоумен и факир Гундяй Крестовоздвиженский ))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									zxc11								
							
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  • сегодня, 16:21
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							Исламский террорист взорвал бомбу в питерском метро.
    
Исламский террорист на грузовике задавил людей в Стокгольме.
    
Исламский террорист взорвал бомбу в церкви в Египте.
    
Что делают российские правоохранительные органы в такой ситуации?
    
Они запрещают христианскую организацию "Свидетели Иеговы".
    

    
Л - Логика.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									КорзунМиха								
							
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  • сегодня, 17:47
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							"Объединенный координационный центр Ирана, России и поддерживающих Башара Асада группировок пообещало ответить на «новые акты агрессии» против Сирии, «от кого бы они не исходили». Об этом, сообщает Reuters, говорится в заявлении, опубликованном координационным центром."
    

    
То есть, теперь наш союзник - это Иран. Все эти чокнутые фанатики, ненавидящие всех подряд - коммунистов, христиан, суннитов, европейцев, всех. Это теперь наши закадычные друзья. Поздравляю, докатились...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
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  • сегодня, 18:43
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							Вы очень удивитесь, узнав наших остальных "союзников", одни из них например Талибан.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									абамка								
							
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  • сегодня, 19:09
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							от заголовка аш передёрнуло,думал в нашу дыру реально AC/DC и металлика приезжает!облом(((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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