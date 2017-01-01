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В Иванове монахи выступят с рок-концертом
28 мая Иваново посетит Хор монахов Resonance Group. В городском Центре культуры и отдыха он выступит с… рок-концертом. В программе – популярные композиции таких всемирно известных рок-групп, как Rammstein, Nirvana, Metallica, The Doors, AC/DC, The Rolling Stones, Deep Purple, Pink Floyd, Scorpions, Queen, Led Zeppelin
«Принято считать, что рок – это музыка протеста. Проект предлагает слушателю протест к самой концепции звучания. Вышло так, что монахам не только удалось сохранить дух песни, но и облагородить композицию, открыть смысл, который лежит на поверхности и оттого так примелькался, что стал незаметным для замыленных глаз, - говорят организаторы концерта. - Задача Resonance Group – не дать рок-музыке стать скучной историей. Когда соль теряет силу, она становится ядом».
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