Ивановский театр моды завоевал гран-при в "Золотой игле"

ВИДЕО ФОТО Это самый масштабный образовательный проект в fashion индустрии для детей





В Москве завершился XXI Национальный конкурс детских театров моды "Золота игла" под патронажем Вячеслава Зайцева.

Более 350 представителей детских театров моды из 50 субъектов Российской Федерации, Казахстана, Белоруссии продемонстрировали свои творческие работы. Это самый масштабный образовательный проект в fashion индустрии для детей, направленный на развитие как индивидуального, так и коллективного творчества.

Гран-При конкурса получила коллекция ивановской арт-студии "Мираж" "Оспожинки". (Выступление - на видео)

Коллекция "Ивановские ситцы. Слои времени" стала обладателем Диплома II степени, так же коллектив награждён Дипломом МГХПА им. С.Г. Строгонова "За сохранение художественных традиций".

Педагог студии Юлия Улитина стала Дипломантом 1 степени Всероссийского конкурса методических разработок "Педагогический триумф".

Ученица студии Маргарита Абрамова стала победителем рейтинга - 2016г. реди начинающих дизайнеров Ассоциации "Золотая игла" и была награждена Дипломом "Лучший среди равных". Екатерина Осадчая - обладатель Диплома МГХПА им. С.Г. Строгонова "За лучшую графическую работу".

Это не первая победа ивановцев на столь престижном конкурсе. В 2016 году Гран-При конкурса получил ивановский театр моды «Чародейка» за коллекцию «Поморские козули».



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