"Клуб лидеров" оценил деловое гостеприимство Ивановской области

ВИДЕО

Региональные льготы получить непросто.

Технопарк и бизнес-инкубатор в регионе отсутствуют, что явно не способствует инновационному развитию Ивановской области.





















В итоге в рейтинге делового гостеприимства Ивановская область набрала 59,6 баллов из 100 возможных.

Оценки по блокам:

аэропорт и вокзалы = 5,9

гостиницы = 6,9

рестораны = 9,4

городская инфраструктура = 4,6

организация по привлечению инвестиций = 13,8

промышленные и инновационные территории = 15

инвестиционная площадка = 0

институты поддержки бизнеса = 4



Это уже 20-ый регион, проверенный "Клубом регионов". Ивановская область пока занимает последнее место в данном рейтинге.







Клуб лидеров – объединение предпринимателей, представляющих весь спектр российской экономики. Региональная сеть охватывает более 40 российских регионов. Председатель Клуба лидеров – директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян.

Инициатива бизнеса по созданию Клуба лидеров была поддержана Президентом страны Владимиром Путиным 3 февраля 2012 года на заседании Наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

аэропорт и вокзалы = 5,9гостиницы = 6,9рестораны = 9,4городская инфраструктура = 4,6организация по привлечению инвестиций = 13,8промышленные и инновационные территории = 15инвестиционная площадка = 0институты поддержки бизнеса = 4Это уже 20-ый регион, проверенный "Клубом регионов". Ивановская область пока занимает последнее место в данном рейтинге.Клуб лидеров – объединение предпринимателей, представляющих весь спектр российской экономики. Региональная сеть охватывает более 40 российских регионов. Председатель Клуба лидеров – директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян.Инициатива бизнеса по созданию Клуба лидеров была поддержана Президентом страны Владимиром Путиным 3 февраля 2012 года на заседании Наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(1)

236

"Клуб лидеров" отправил в Ивановскую область своего представителя, чтобы оценить "деловое гостеприимство" региона.Это новый формат оценки субъектов: от аэропортов, гостиниц и ресторанов до институтов поддержки бизнеса. В первую очередь, интересует то, с чем сталкивается предприниматель, который в первый раз приехал в регион - он заполняет "чек-лист".В видео декларируется, что имеется 75 параметров, которые поделены на 8 блоков (гостиницы, рестораны, аэропорт и вокзалы, городская инфраструктура, организация по привлечению инвестиций, промышленные и инновационные территории, институты поддержки бизнеса, инвестиционная площадка)На сайте проекта принципы начисления баллов не приведены.