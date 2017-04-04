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сегодня, 11:50

"Клуб лидеров" оценил деловое гостеприимство Ивановской области

ВИДЕО

"Клуб лидеров" отправил в Ивановскую область своего представителя, чтобы оценить "деловое гостеприимство" региона.
Это новый формат оценки субъектов: от аэропортов, гостиниц и ресторанов до институтов поддержки бизнеса. В первую очередь, интересует то, с чем сталкивается предприниматель, который в первый раз приехал в регион - он заполняет "чек-лист".
В видео декларируется, что имеется 75 параметров, которые поделены на 8 блоков (гостиницы, рестораны, аэропорт и вокзалы, городская инфраструктура, организация по привлечению инвестиций, промышленные и инновационные территории, институты поддержки бизнеса, инвестиционная площадка)
На сайте проекта принципы начисления баллов не приведены.  

- Формально в Ивановской области две структуры, которые занимаются привлечением проектов - заявил руководитель "Клуба регионов" Артем Аветисян. -  Но с нашим коллегой общались только представители Департамента экономического развития и торговли. Их нельзя назвать достаточно гостеприимными - ко встрече практически не готовились, на площадках не сопровождали.
Предложенные площадки представляют из себя советские или вовсе дореволюционные строения, стоимость их высокая.
Региональные льготы получить непросто. 
Технопарк и бизнес-инкубатор в регионе отсутствуют, что явно не способствует инновационному развитию Ивановской области. 










В итоге в рейтинге делового гостеприимства Ивановская область набрала 59,6 баллов из 100 возможных. 
Оценки по блокам:
аэропорт и вокзалы = 5,9
гостиницы = 6,9
рестораны = 9,4
городская инфраструктура = 4,6
организация по привлечению инвестиций = 13,8
промышленные и инновационные территории = 15
инвестиционная площадка = 0
институты поддержки бизнеса = 4

Это уже 20-ый регион, проверенный "Клубом регионов". Ивановская область пока занимает последнее место в данном рейтинге.



Клуб лидеров – объединение предпринимателей, представляющих весь спектр российской экономики. Региональная сеть охватывает более 40 российских регионов. Председатель Клуба лидеров – директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян.
Инициатива бизнеса по созданию Клуба лидеров была поддержана Президентом страны Владимиром Путиным 3 февраля 2012 года на заседании Наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».



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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 12:29
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							Ну как им сказать - постройте объект с ноля, раз такие привередливые и богатые. :) А то из-за таких "экономных" пациентов как раз двое ребят на Мебельном погибли. Курочить-то не всё равно, что? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 13:17
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							Стыдно и обидно. А вам как сидится на ваших стульях во всяких департаментах ? Мягко? Удобно?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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