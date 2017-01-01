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Новости

сегодня, 11:38

Жители д. Слабнево: «Помогите, иначе скоро мы будем хоронить людей в огородах»


На «горячую линию» нашей редакции пришло сообщение от жителей деревни Слабнево Савинского района Ивановской области с криком о помощи. Вот уже почти 2 месяца, как местные жители практически отрезаны от мира. Нет дороги. Точнее, когда-то она была, а затем, по словам селян, ее начали «ремонтировать». Нагнали бульдозеров, те все разворотили, и на этом ремонт закончился. Теперь в Слабнево ни пройти, ни проехать – ни «скорой», ни пожарным, никому.

Более того, жители деревни утверждают, что их дети перестали ходить в школу – им просто-напросто не добраться до Архиповки, где находится учебное учреждение. А это всего-то чуть больше 2 км.

Отчаявшиеся деревенские старики говорят, что голодают – продукты в Слабнево не привозят, купить негде, до магазинов в ближайших населенных пунктах им не добраться. Как не добраться даже до деревенского кладбища – дороги-то теперь нет. «Так мы скоро будем хоронить людей в огородах, - говорят местные. – А что еще нам остается делать?». По их словам, куда они уже только не обращались, но проблему так пока никто и не решает: «Мы уже просто не знаем, как жить и что делать. Помогите!».



ключевые слова: деревня дорога
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  • сегодня, 13:15
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							ПОЧЕМУ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ НЕ ВМЕШАЛАСЬ ПРОКУРАТУРА УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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