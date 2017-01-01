В драке с сожителем ивановка в качестве оружия использовала духи

Потерпевший обратился за помощью в полицию





Криминальный инцидент произошел в одном из домов на 12-й Санаторной улице областного центра. Между гражданскими супругами произошел конфликт. Санаторная между гражданскими супругами произошел бытовой конфликт. Во время ссоры 37-летняя женщина схватила флакон из-под духов и ударила по голове сожителя, после чего нанесла ему не проникающее ножевое ранение в живот. 36-летний потерпевший обратился за помощью в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

