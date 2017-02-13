Ивановская УК «Корона» заполучила в свой реестр «трехмиллионный» дом





Компания «Корона» в течение многих месяцев оспаривала управление УК «Опора» в доме №21 на Кохомском шоссе в областном центре. Управление этим большим домом приносит солидную прибыль - до 3 миллионов рублей ежегодно.

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В итоге судебные и прочие разбирательства закончились в пользу «Короны». Приказом по региональной Госжилинспекции дом внесен в реестр этой этой управляющей компании.