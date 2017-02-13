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сегодня, 07:30
Ивановская УК «Корона» заполучила в свой реестр «трехмиллионный» дом
Компания «Корона» в течение многих месяцев оспаривала управление УК «Опора» в доме №21 на Кохомском шоссе в областном центре. Управление этим большим домом приносит солидную прибыль - до 3 миллионов рублей ежегодно.В итоге судебные и прочие разбирательства закончились в пользу «Короны». Приказом по региональной Госжилинспекции дом внесен в реестр этой этой управляющей компании.
ключевые слова: управляющая компания дом суд
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Комментарии (4)
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1. Сколько денег из этих 3 лямов будет потрачено не на содержание дома, а на пиаркомпании в СМИ, имеющие цель "заполучить" другие дома?
2. Как УК "Корона" будет обслуживать этот и другие дома, если в штате УКашки только 3 человека (директор, зам. директора и 1 рабочий)?
2) Никак. А точнее гасторбайтеров будет нанимать с соответствующим качеством.