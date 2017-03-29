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Новости

25 минут назад

Массовый мор рыбы в канале Волга-Уводь

ФОТО


Недавно мы рассказывали о массовой гибели рыбы в реке Харинка на окраине местечка Горино. Местные жители обнаружили там сотни мертвых рыбешек, часть трупов была скрыта подо льдом.

Сегодня аналогичную картину наблюдали на канале «Волга-Уводь». Рыбье кладбище обнаружено в районе села Семеновское в Ивановском районе.

По факту массовой гибели рыбы в Харинке природоохранная прокуратура уже проводит проверку. Возможно, надзорный орган заинтересуется и этим случаем.



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