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25 минут назад
Массовый мор рыбы в канале Волга-Уводь
ФОТО
Недавно мы рассказывали о массовой гибели рыбы в реке Харинка на окраине местечка Горино. Местные жители обнаружили там сотни мертвых рыбешек, часть трупов была скрыта подо льдом.
Сегодня аналогичную картину наблюдали на канале «Волга-Уводь». Рыбье кладбище обнаружено в районе села Семеновское в Ивановском районе.
По факту массовой гибели рыбы в Харинке природоохранная прокуратура уже проводит проверку. Возможно, надзорный орган заинтересуется и этим случаем.
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