В Иванове состоялось центральное событие года в студенческих шахматах

Результаты - ФОТО





6 апреля в Иванове прошла спартакиада по шахматам среди команд студентов высших учебных заведений. Главное событие года в студенческих шахматах представляло из себя два круговых турнира, в которых участвовали команды из 5 мужчин и 3 девушек.

Наиболее ожесточенная борьба развернулась между ИвГУ, ИГХТУ, ИГМА и ИГЭУ.

В итоге первое место у мужчин заняла команда энергоуниверситета, потерпевшая поражение от медиков, но довольно уверенно обыгравшая остальных соперников.

У девушек конкуренции за первое место не получилось, поскольку команда госуниверситета уже в первых четырех турах обеспечила себе первенство.

Итоговые результаты турнира:

Мужчины:

1 место – Энергоунивеситет (ИГЭУ).

2 место – Медицинская академия (ИГМА).

3 место – Госуниверситет (ИвГУ).

Женщины:

1 место – Госуниверситет (ИвГУ).

2 место – Энергоуниверситет (ИГЭУ).

3 место – Медицинская академия (ИГМА).

Стоит отметить, что впервые в истории Ивановской области велась прямая трансляция партий турнира в интернете, на которой зрители и болельщики могли оставлять свои комментарии в онлайн-режиме.

Фото: департамент молодежной политики и спорта Ивановской области

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