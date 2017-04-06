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В Иванове состоялось центральное событие года в студенческих шахматах
Результаты - ФОТО
6 апреля в Иванове прошла спартакиада по шахматам среди команд студентов высших учебных заведений. Главное событие года в студенческих шахматах представляло из себя два круговых турнира, в которых участвовали команды из 5 мужчин и 3 девушек.
Наиболее ожесточенная борьба развернулась между ИвГУ, ИГХТУ, ИГМА и ИГЭУ.
В итоге первое место у мужчин заняла команда энергоуниверситета, потерпевшая поражение от медиков, но довольно уверенно обыгравшая остальных соперников.
У девушек конкуренции за первое место не получилось, поскольку команда госуниверситета уже в первых четырех турах обеспечила себе первенство.
Итоговые результаты турнира:
Мужчины:
1 место – Энергоунивеситет (ИГЭУ).
2 место – Медицинская академия (ИГМА).
3 место – Госуниверситет (ИвГУ).
Женщины:
1 место – Госуниверситет (ИвГУ).
2 место – Энергоуниверситет (ИГЭУ).
3 место – Медицинская академия (ИГМА).
Стоит отметить, что впервые в истории Ивановской области велась прямая трансляция партий турнира в интернете, на которой зрители и болельщики могли оставлять свои комментарии в онлайн-режиме.
Фото: департамент молодежной политики и спорта Ивановской области
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