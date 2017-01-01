КАМАЗ по встречке и другие "ездуны" в Иванове

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Сборка видео с нарушителями правил дорожного движения на дорогах в Иванове, которые выкладывают пользователи социальных сетей.