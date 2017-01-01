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сегодня, 11:42
В центре Фурманова ночью спилили около 20 здоровых деревьев
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В самом центре Фурманова, на пересечении улиц Генерала Хлебникова и Социалистической, практически напротив памятника Дмитрию Фурманову ночью спилили около 20 здоровых деревьев. Теперь это место «украшают» сплошные пеньки.
Кем и для чего это было сделано, пока неясно. Но горожане, которых ни о чем подобном не предупреждали, заранее ничего не объяснили, сегодня, увидев в центре города такую картину, были просто в шоке.
ключевые слова: деревья
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Теперь взгляните на одно из фото, видите строится здание, в лесах стоит?
Делайте выводы.
П.С. Страна варваров, не ценят природу, а она вам ответит, но каяться будет поздно.