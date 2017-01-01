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Новости

сегодня, 11:42

В центре Фурманова ночью спилили около 20 здоровых деревьев

ФОТО


В самом центре Фурманова, на пересечении улиц Генерала Хлебникова и Социалистической, практически напротив памятника Дмитрию Фурманову ночью спилили около 20 здоровых деревьев. Теперь это место «украшают» сплошные пеньки.

Кем и для чего это было сделано, пока неясно. Но горожане, которых ни о чем подобном не предупреждали, заранее ничего не объяснили, сегодня, увидев в центре города такую картину, были просто в шоке.



ключевые слова: деревья
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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  • 
								
									Андрей Лабутин								
							
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  • сегодня, 15:03
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							Местный царек, глава Фурмановского муниципального района Ключарев, "подготавливает" территорию для "долгожданных" инвесторов из "Фаберлик". Ждет-не дождется новых "доноров" для своих КРЕАТИВНЫХ мероприятий и другой безделицы. Хорошее начало(.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									OPIUM								
							
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  • сегодня, 15:37
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							Не будь мотыгой - всё себе,а будь пилой ;раз себе раз людям.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
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  • сегодня, 18:58
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										0
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							Да, теперь и лавки не нужны, сплошная экономия, пеньки они для старушек самое то. Шла бабка, устала, села, посидела и дальше пошла... Золотой человек Дмитрий Игоревич, ночи не спит, всё для народа. Не бережет он себя, не бережет...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Владимир Раскатов								
							
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  • 7 минут назад
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							Проведу аналогию. На ул.П.Коммуны не далеко от пересечения ул.Ярославская строится новый бизнес центр (долгий недострой) и тут тоже спилили все деревья. Барс на мое сообщение о начале спила не реагировал, прокуратура молчит, всех похрен. 
    
Теперь взгляните на одно из фото, видите строится здание, в лесах стоит?
    
Делайте выводы.
    
П.С. Страна варваров, не ценят природу, а она вам ответит, но каяться будет поздно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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