В центре Фурманова ночью спилили около 20 здоровых деревьев

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В самом центре Фурманова, на пересечении улиц Генерала Хлебникова и Социалистической, практически напротив памятника Дмитрию Фурманову ночью спилили около 20 здоровых деревьев. Теперь это место «украшают» сплошные пеньки.

Кем и для чего это было сделано, пока неясно. Но горожане, которых ни о чем подобном не предупреждали, заранее ничего не объяснили, сегодня, увидев в центре города такую картину, были просто в шоке.

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