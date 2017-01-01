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сегодня, 10:33
В центре Иванова загорелся троллейбус с пассажирами
ФОТО, ВИДЕО
На улице Лежневской в Иванове рядом с ТЦ "Тополь" бдительные граждане заметили, что на крыше одного из следовавших по маршруту троллейбусов появился огонь.
Троллейбус был остановлен, пассажиры выведены из салона.
Огонь оперативно был потушен.
ВИДЕО - Александр Варигин.
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