В центре Иванова загорелся троллейбус с пассажирами

ФОТО, ВИДЕО

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(2)

3330

На улице Лежневской в Иванове рядом с ТЦ "Тополь" бдительные граждане заметили, что на крыше одного из следовавших по маршруту троллейбусов появился огонь.Троллейбус был остановлен, пассажиры выведены из салона.Огонь оперативно был потушен.