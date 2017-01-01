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Новости

сегодня, 10:33

В центре Иванова загорелся троллейбус с пассажирами

ФОТО, ВИДЕО 

На улице Лежневской в Иванове рядом с ТЦ "Тополь" бдительные граждане заметили, что на крыше одного из следовавших по маршруту троллейбусов появился огонь.
Троллейбус был остановлен, пассажиры выведены из салона.
Огонь оперативно был потушен. 

ВИДЕО - Александр Варигин.


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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									ухх								
							
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  • сегодня, 11:16
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    • 
										-1
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							а что у водителей троллейбусов даже тушильников нет,или они на крышу залезть не могут?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:31
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    • 
										-1
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							А то не видно, с чем водитель бежит? Правильно-с огнетушителем на каждом троллейбусе по 2 огнетушителя стоит. 
    
Про Федорова опять промолчу. С таким руководителем максимум год остался терпеть троллейбусам..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • 14 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Сам-то понял, что ляпнул?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									жилец								
							
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  • сегодня, 11:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Ничего удивительного, вместо того чтобы покупать новые троллейбусы чинят и латают давно списанные подручными материалами.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Cerfodu								
							
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  • сегодня, 14:31
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Видимо, это такое ноу-хау от чиновников: не выделять денег на финансирование общественного транспорта и ждать, когда оставшиеся троллейбусы сами сгорят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ivan37RUS								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что быстрее купят, новый троллейбус или жоповозку шарыпова								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									n_olik								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Зато 8 миллионов на "исследование пассажиропотока" ухнули								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • 16 минут назад
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    • 
										0
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							На хрен эти троллейбусы, задолбали уже! То током ударят пассажиров, то загорится. Раньше тамваи горели постоянно, теперь эти ржавые корыта. Троллейбус - анахронизм 20 века, насильственно введенный при совке в наши города. Шарыпов Владимир Николаевич! Быстрее избавляйся от этого хлама, удавкой сидящей на шее города, народ тебе только спасибо скажет!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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