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Новости

сегодня, 10:10

В Иванове прошла акция "Вместе против террора"

ФОТО

8 апреля в Иванове на площади Победы прошла гражданская акция «Вместе против террора».
Она была проведена по инициативе регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России.

Во время проведения акции минутой молчания участники почтили память погибших 3 апреля петербуржцев. В небо были выпущены белые шары.
Акция продолжалась не более 10 минут. 
В ней приняли участие представители национально-культурных автономий, студенческих, молодежных, спортивных объединений, общественных организаций; акцию поддержали губернатор и члены правительства Ивановской области, представители муниципальных и региональных органов власти.
На сайте Правительства области количество участников определено в 4 тысячи человек.

3 апреля Россию потряс террористический акт в метрополитене Санкт-Петербурга, унесший жизни 14 человек.
8 апреля по всей России проходят акции солидарности.

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Комментарии (21)

	


	

	

		
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  • 
								
									Анастасия Юрова								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							1000 человек? Вы знаете откуда эти люди? Их принудительно заставили придти! К чему весь этот пафос?! Все эти громогласные выступления, песни, шары? Сходить в церковь и поставить свечку, будет куда разумнее! Практически все люди, фотографировались, ржали, и общались со своими знакомыми, ни капли скорби на лице! Бестолковое "мероприятие"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									8 земельных участков								
							
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  • сегодня, 12:29
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										+1
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							цель подобных митингов   -  отвести вину властей,создающих почву для возрождения террора.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivan_5								
							
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  • сегодня, 15:02
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    • 
										-1
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							Это тебя принудили написать этот пасквиль, жертва ты глобализации								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									raf								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Очередной шабаш бюджетников.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • сегодня, 19:02
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    • 
										+1
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							Ага, с жиру бесятся...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									жилец								
							
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  • сегодня, 11:31
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    • 
										+1
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							Более 1000? По фото незаметно. Некоторых наверно по два раза сосчитали или считали по разнарядкам кто сколько выгнать должен был. А митинг кстати согласован был? Кем и когда была подана заявка?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									droop								
							
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  • сегодня, 12:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В свое время, Миша Шор, считал собравшихся так, - тыкая каждому в голову иголочкой... )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivan_5								
							
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  • сегодня, 15:03
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							но когда митинг оппозиции, то 300 человек мигом превращаются в 3000								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									droop								
							
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  • сегодня, 18:26
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    • 
										+1
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							Четыре! Четыре тысячи, Карл! )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 11:36
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										+1
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							Полное неуважение, прежде всего, самим к себе 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А что это за мода, собираться у не работающей, построенной по пацанским понятиям, но не по канонам "ре-пе-це" церкви?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									сережа1								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Более тысячи бездельников...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ося Бендер								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всем высказавшимся  по плюсу.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ольга Леднева								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							и администрация быстренько дала разрешение?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Cerfodu								
							
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  • сегодня, 14:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Более 1000 человек"? Серьезно?! На фото посмотрите: не более 300 человек.
    

    
Зачем врать-то? Это же акция скорби, а не митинг в поддержку Путина.
    
Или уже не можете остановиться в своей лжи?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									жилец								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Песня короля Джакомона Не только меч, не только кнут,
    
И ложь нужна короне,
    
Ведь без неё и двух минут
    
Не усидишь на троне.
    
Порой помощница во всём,
    
Порой вредит искусно,
    
И мы святой её зовём,
    
Иль называем гнусной.
    

    
Ложь недаром во всех королевствах
    
Уважали во все времена,
    
Ложь прекрасна, когда полезна,
    
И ужасна, когда вредна.
    
Ложь недаром во всех королевствах
    
Уважали на все времена,
    
Ложь прекрасна, когда полезна,
    
И ужасна, когда вредна.
    

    
Учитель, проклиная ложь,
    
Вредит лишь бедным детям,
    
Ведь без неё не проживёшь
    
И двух минут на свете.
    
Всё надо взвесить и учесть,
    
И забывать не стоит,
    
Что ложь спасительная есть,
    
И есть враньё пустое.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 14:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Уфф, на парадном плацу в центре (к которому только один переход и его ещё найти надо:) ), строго проверенные люди и коротенько. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Камышовка								
							
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  • сегодня, 15:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Идиоты из "Единой России" не понимают, что своими официальными митингами они только поощряют действия террористов. Те, кто изготовили и взорвали бомбу, хотели повышенного внимания к себе, - они его получили, причем на самом высоком официальном уровне. Сравните сами.
    

    
Навальный, как законопослушный гражданин, обнаружил факты коррупции в верхних эшелонах власти, изучил открытые источники, опубликовал результаты расследования. Всё по закону, всё легально. Власти это проигнорировали, СМИ молчат.
    

    
Террорист взорвал бомбу и убил людей. Власти активно это обсуждают; круглые сутки репортажи на всех телеканалах, митинги по всей России.
    

    
Вот и выбирай...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Старый ворчун								
							
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  • сегодня, 15:34
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    • 
										0
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							Холодно наверно им было?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									brantazabra								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							По 400 рублей выдали всем? Кому не выдали обращайтесь в администрацию города или муниципалитета. Обещали по 400 рублей всем кто придет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									droop								
							
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  • сегодня, 17:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ох, еще фоток на проявляли. Казаки присутствовали, чинно так стоят, младший вахмистр плеточку в руке сжимает... Позвольте, женщина казак - считал, что в казачестве процветает патриархат... Нет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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