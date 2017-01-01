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сегодня, 10:10
В Иванове прошла акция "Вместе против террора"
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8 апреля в Иванове на площади Победы прошла гражданская акция «Вместе против террора».
Она была проведена по инициативе регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России.
Во время проведения акции минутой молчания участники почтили память погибших 3 апреля петербуржцев. В небо были выпущены белые шары.
Акция продолжалась не более 10 минут.
В ней приняли участие представители национально-культурных автономий, студенческих, молодежных, спортивных объединений, общественных организаций; акцию поддержали губернатор и члены правительства Ивановской области, представители муниципальных и региональных органов власти.
На сайте Правительства области количество участников определено в 4 тысячи человек.
3 апреля Россию потряс террористический акт в метрополитене Санкт-Петербурга, унесший жизни 14 человек.
8 апреля по всей России проходят акции солидарности.
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Зачем врать-то? Это же акция скорби, а не митинг в поддержку Путина.
Или уже не можете остановиться в своей лжи?!
И ложь нужна короне,
Ведь без неё и двух минут
Не усидишь на троне.
Порой помощница во всём,
Порой вредит искусно,
И мы святой её зовём,
Иль называем гнусной.
Ложь недаром во всех королевствах
Уважали во все времена,
Ложь прекрасна, когда полезна,
И ужасна, когда вредна.
Ложь недаром во всех королевствах
Уважали на все времена,
Ложь прекрасна, когда полезна,
И ужасна, когда вредна.
Учитель, проклиная ложь,
Вредит лишь бедным детям,
Ведь без неё не проживёшь
И двух минут на свете.
Всё надо взвесить и учесть,
И забывать не стоит,
Что ложь спасительная есть,
И есть враньё пустое.
Навальный, как законопослушный гражданин, обнаружил факты коррупции в верхних эшелонах власти, изучил открытые источники, опубликовал результаты расследования. Всё по закону, всё легально. Власти это проигнорировали, СМИ молчат.
Террорист взорвал бомбу и убил людей. Власти активно это обсуждают; круглые сутки репортажи на всех телеканалах, митинги по всей России.
Вот и выбирай...