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Новости

вчера, 22:09

В столкновении маршрутки и легковушки в Иванове пострадала женщина

Подробности ДТП на Лежневской - ФОТО, ВИДЕО


Как мы сообщали ранее, сегодня около половины 10 вечера на перекрестке улиц Лежневской и Типографской произошла автоавария с участием общественного транспорта. Столкнулись 7-я маршрутка и легковая иномарка «Киа».

Начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин сообщил IvanovoNews некоторые подробности ДТП, которое сейчас оформляют:

«Маршрутка ехала по Лежневской, по выделенной полосе, в сторону улицы Постышева. Легковая «Киа» двигалась навстречу - от Постышева в сторону «Тополя», и на светофоре стала выполнять поворот налево, на улицу Типографская. Её водитель должен был пропустить маршрутку, которая ехала на зелёный сигнал светофора, но не сделал этого. В итоге маршрутный автобус въехал легковушке в правый борт. Пострадала только жена водителя «Киа», сидевшая справа от него на пассажирском сидении. У нее ушибы».

Видео: Владимир Батурин



ключевые слова: ДТП маршрутка легковушка
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