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Новости
вчера, 21:29
В Иванове произошло столкновение маршрутки и легковушки
ФОТО
ДТП случилось сегодня около 21.30 на пересечении улиц Лежневской и Типографской. Столкнулись 7-я маршрутка и легковая иномарка «Киа». По словам очевидцев, есть пострадавшие. Информация уточняется.
ключевые слова: ДТП маршрутка легковушка
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