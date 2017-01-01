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Новости

вчера, 21:29

В Иванове произошло столкновение маршрутки и легковушки

ФОТО


ДТП случилось сегодня около 21.30 на пересечении улиц Лежневской и Типографской. Столкнулись 7-я маршрутка и легковая иномарка «Киа». По словам очевидцев, есть пострадавшие. Информация уточняется.



ключевые слова: ДТП маршрутка легковушка
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Фома								
							
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  • вчера, 21:54
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							Гастарбайтеры слишком торопятся домой,такая картина каждый вечер..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 01:44
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							Сам ты гастарбайтер за рулем маршрутки был русский водитель								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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