В Иванове произошло столкновение маршрутки и легковушки

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ДТП случилось сегодня около 21.30 на пересечении улиц Лежневской и Типографской. Столкнулись 7-я маршрутка и легковая иномарка «Киа». По словам очевидцев, есть пострадавшие. Информация уточняется.

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