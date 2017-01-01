В субботу в Ивановской области будут идти дожди





Согласно оперативному прогнозу ГУ МЧС, 8 апреля на территории Ивановской области будет облачно. Дождь. Ветер - юго-западный 5-10 м/с. Ночью по области - 0˚С… +5˚С. Днем - +7˚С... +12˚С.

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