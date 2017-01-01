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вчера, 18:57
В Кинешме магазин привлечен к ответственности за самовольное размещение вывески
В Кинешме суд привлек к административной ответственности одну из торговых организаций. Данное ООО самовольно (несанкционировано) разместило вывеску с названием магазина на козырьке над входом в арендуемое помещение. Наказание – 35 тысяч рублей.
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