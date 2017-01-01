Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 18:57

В Кинешме магазин привлечен к ответственности за самовольное размещение вывески


В Кинешме суд привлек к административной ответственности одну из торговых организаций. Данное ООО самовольно (несанкционировано) разместило вывеску с названием магазина на козырьке над входом в арендуемое помещение. Наказание – 35 тысяч рублей.



ключевые слова: магазин вывеска суд штраф
  • оцените новость:
  • (0)
  • 440
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • вчера, 20:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							о как, не занесли денег - давайте оштрафуем, потом еще раз - уже просто принесут в конверте сколько скажем, конченная власть.
    
 - Можно было преподнести новость по другому, но воспринимается она именно так.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •