Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 18:43

На окраине Наволок найден раненый мужчина, лежащий рядом с трупом

Полиция разбирается в обстоятельствах и причинах произошедшего


Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, сегодня около часа назад на окраине города Наволоки Кинешемского района, в частном секторе был обнаружен труп мужчины со следами насильственной смерти. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа полиции и нашла неподалеку от тела раненого мужчину. Сейчас он госпитализирован.

Установлено, что оба – и погибший, и раненый – имели конфликты с законом. Полиция разбирается в обстоятельствах и причинах произошедшего.



ключевые слова: труп ранение полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1722
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации