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вчера, 18:43
На окраине Наволок найден раненый мужчина, лежащий рядом с трупом
Полиция разбирается в обстоятельствах и причинах произошедшего
Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, сегодня около часа назад на окраине города Наволоки Кинешемского района, в частном секторе был обнаружен труп мужчины со следами насильственной смерти. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа полиции и нашла неподалеку от тела раненого мужчину. Сейчас он госпитализирован.
Установлено, что оба – и погибший, и раненый – имели конфликты с законом. Полиция разбирается в обстоятельствах и причинах произошедшего.
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