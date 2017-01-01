На окраине Наволок найден раненый мужчина, лежащий рядом с трупом

Полиция разбирается в обстоятельствах и причинах произошедшего





Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, сегодня около часа назад на окраине города Наволоки Кинешемского района, в частном секторе был обнаружен труп мужчины со следами насильственной смерти. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа полиции и нашла неподалеку от тела раненого мужчину. Сейчас он госпитализирован.

Установлено, что оба – и погибший, и раненый – имели конфликты с законом. Полиция разбирается в обстоятельствах и причинах произошедшего.

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