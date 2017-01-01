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Новости

вчера, 18:31

На 50 тысяч рублей оштрафован житель Ивановской области за лжесвидетельствование в суде


Вынесен приговор в отношении 57-летнего жителя Пучежского района. Он признан виновным в даче заведомо ложных показаний в суде.

Мужчина давал показания по гражданскому делу в качестве свидетеля. И чтобы помочь своему знакомому взыскать страховое возмещение, дал ложные показания относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в одной из деревень Пучежского района.

Теперь лжесвидетелю предстоит выплатить уголовный штраф в размере 50 тысяч рублей.



ключевые слова: суд свидетель ложные показания штраф
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 20:34
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							Эксперты или другой свидетель получили немного больше денег для более правильных показаний?
    
 - Вот зачем публиковать выхваченный кусочек из контекста?
    
Давайте сразу полное дело, кто? Когда? и зачем и за сколько?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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