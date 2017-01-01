На 50 тысяч рублей оштрафован житель Ивановской области за лжесвидетельствование в суде





Вынесен приговор в отношении 57-летнего жителя Пучежского района. Он признан виновным в даче заведомо ложных показаний в суде.

Мужчина давал показания по гражданскому делу в качестве свидетеля. И чтобы помочь своему знакомому взыскать страховое возмещение, дал ложные показания относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в одной из деревень Пучежского района.

Теперь лжесвидетелю предстоит выплатить уголовный штраф в размере 50 тысяч рублей.

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