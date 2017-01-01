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вчера, 21:00

ПОСЛУШАЙТЕ! Рецепт соцсправедливости от Госдумы – прийти к своему начальнику и спросить, откуда у него такая большая премия

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Депутаты федерального парламента задумались о социальной справедливости. Сегодня в первом чтении они рассмотрели законопроект, который вносит поправки в Трудовой Кодекс. Речь там - об участии работников в коллегиальных органах управления предприятий. Тех самых, которые принимают судьбоносные решения и определяют зарплаты и премии руководства. Поводом для рассмотрения таких поправок стали так называемые «золотые парашюты» уходящим топ-менеджерам, да и в целом огромная разница в доходах.

Вы только представьте себе картину: приходит какой-нибудь работяга из литейного цеха на встречу совета директоров завода и предлагает объяснить ему, за какой-такой трудовой подвиг замдиректора премию выписали…

Что из этого может получиться – в комментарии Татьяны Прокопенко.

151-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 21:13
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							Говорим об коммерческих организациях, или бюджетных?
    
- Тут как бы вопросов быть не должно, бюджет - оклад, формируемый вертикалью власти и самим президентом,
    
а коммерческая фирма - это секрет фирмы.
    
 - Так что все вопросы сами собой - к Димону!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 18 минут назад
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							А ГК они тоже переписали? :) Где написано, какие формы у юрлиц и какие там органы управления? :) И коммерческую тайну, коей является в том числе и размер заработной платы, тож отменили? :) Не говоря уже о том, что трудовой договор - это соглашение двух сторон, работника и работодателя, и условия труда и размер зарплаты, и полномочия сотрудника обсуждаются ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ договора. :) Там что, опять гастеров в Думу выбрали? :) "Насяльникааа - закона совем не работает!" :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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