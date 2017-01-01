ПОСЛУШАЙТЕ! Рецепт соцсправедливости от Госдумы – прийти к своему начальнику и спросить, откуда у него такая большая премия

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Депутаты федерального парламента задумались о социальной справедливости. Сегодня в первом чтении они рассмотрели законопроект, который вносит поправки в Трудовой Кодекс. Речь там - об участии работников в коллегиальных органах управления предприятий. Тех самых, которые принимают судьбоносные решения и определяют зарплаты и премии руководства. Поводом для рассмотрения таких поправок стали так называемые «золотые парашюты» уходящим топ-менеджерам, да и в целом огромная разница в доходах.

Вы только представьте себе картину: приходит какой-нибудь работяга из литейного цеха на встречу совета директоров завода и предлагает объяснить ему, за какой-такой трудовой подвиг замдиректора премию выписали…

Что из этого может получиться – в комментарии Татьяны Прокопенко.

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