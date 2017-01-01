Новости
вчера, 18:00
Жителя Тейкова избили и ограбили в собственной квартире
По подозрению в грабеже задержаны двое безработных
В полицию обратился 33-летний житель Тейкова. Потерпевший сообщил полицейским, что его ограбили в собственной квартире. Двое малознакомых ему мужчин выбили входную дверь и ворвались в квартиру, избили хозяина, похитили 2 тысячи рублей, после чего скрылись.
Оперативники быстро установили личности подозреваемых, и вскоре злоумышленники были задержали. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались безработные ранее неоднократно судимые местные жители 33 и 46 лет.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
- оцените новость:
-
(0)
- 431
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации