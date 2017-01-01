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Новости

вчера, 18:00

Жителя Тейкова избили и ограбили в собственной квартире

По подозрению в грабеже задержаны двое безработных


В полицию обратился 33-летний житель Тейкова. Потерпевший сообщил полицейским, что его ограбили в собственной квартире. Двое малознакомых ему мужчин выбили входную дверь и ворвались в квартиру, избили хозяина, похитили 2 тысячи рублей, после чего скрылись.

Оперативники быстро установили личности подозреваемых, и вскоре злоумышленники были задержали. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались безработные ранее неоднократно судимые местные жители 33 и 46 лет.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: грабеж полиция
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