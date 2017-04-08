08.04.2017: Места установки фоторадаров в Иванове и области





Информация по расстановке автоматических камер фото- видеофиксации ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Ивановской области на 8 апреля 2017 года:

Иваново-Владимир (Ивановский, Лежневский районы)

Кострома-Иваново (Приволжский, Ивановский районы)

Иваново-Родники (Родниковский район)

Ростов-Иваново-Нижний Новгород (Ивановский, Тейковский районы)

Ковров-Шуя-Кинешма (Вичугский район)

г. Кохма

г. Иваново (ул. Куконковых, ул. Фрунзе)

Нарушения Правил остановки и стоянки на уличной сети г. Иваново фиксируются комплексом «ПАРКОН».

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