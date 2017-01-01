В Иванове возбуждено уголовное дело за торговлю контрафактным алкоголем





Уголовное дело возбуждено по следам выездной проверки, которую проводила прокуратура Советского района г. Иваново. Надзорный орган выявлял нарушителей, торгующих контрафактным алкоголем. В январе в ходе рейда более 800 бутылок нелегальной вино-водочной продукции было обнаружено и изъято в ларьке «Соки-Воды» на площади Меланжистов.

По результатам проведения прокурорской проверки был установлен факт хранения, а также реализации алкогольной продукции, которая не соответствовала требованиям безопасности. Федеральные специальные марки на бутылках были подделаны. Весь алкоголь из павильона был изъят и отправлен на экспертизу в экспертно-криминалистический центр УМВД.

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», - прокомментировала помощник прокурора Советского района Анна Созинова.