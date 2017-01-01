Новости
вчера, 17:26
В Иванове возбуждено уголовное дело за торговлю контрафактным алкоголем
Уголовное дело возбуждено по следам выездной проверки, которую проводила прокуратура Советского района г. Иваново. Надзорный орган выявлял нарушителей, торгующих контрафактным алкоголем. В январе в ходе рейда более 800 бутылок нелегальной вино-водочной продукции было обнаружено и изъято в ларьке «Соки-Воды» на площади Меланжистов.
По результатам проведения прокурорской проверки был установлен факт хранения, а также реализации алкогольной продукции, которая не соответствовала требованиям безопасности. Федеральные специальные марки на бутылках были подделаны. Весь алкоголь из павильона был изъят и отправлен на экспертизу в экспертно-криминалистический центр УМВД.«По сведениям экспертизы, указанный факт подтвердился. По результатам изучения материалов прокурорской проверки было возбужденно уголовное дело, предусмотренное пунктом «а» части 6 статьи 181 УК РФ. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств совершенного преступления. Думаю, что в скором времени деятельность указанного павильона будет прекращена», - прокомментировала помощник прокурора Советского района Анна Созинова.
ключевые слова: алкоголь контрафакт торговля уголовное дело прокуратура
- оцените новость:
-
(0)
- 557
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
далее за контрафакт, подделка - 181 уже по УК,
от 200 - 500тр и от полутора до 5ти лет лишения свободы,
потом можно еще и угрозу здоровью покупателей пририсовать,
вообщем товарищи барыги - не продавайте зелье с поддельными акцизными марками, лучше продавайте без них, это будет Вам стоить всего 150тр