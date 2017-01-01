Кинешемская школьница стала призером всероссийской олимпиады по литературе





6 апреля были подведены итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе, который проходил с 1 апреля в Ярославле.

В этом году олимпиада собрала 278 юных филологов из 74 регионов нашей страны. Программой интеллектуального конкурса было предусмотрено три тура, один из которых устный.

По итогам всех соревнований определены лучшие из лучших. В их числе - Ксения Крымова, девятиклассница из кинешемского лицея им. Д.А. Фурманова, ставшая призером олимпиады.

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